Siccità: bene lavoro governo su fondi e interventi urgenti per settore agricolo

“L’emergenza siccità che sta colpendo la Sicilia è un problema grave e ciclico, acuito dagli effetti del cambiamento climatico. Oggi, grazie all’impegno del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, possiamo annunciare un sostegno concreto per il nostro settore agricolo attraverso lo stanziamento di 15 milioni di euro per alleviare le sofferenze degli agricoltori siciliani. Questi fondi sono fondamentali per completare le opere necessarie e attivare quelle già esistenti, evitando ulteriori ritardi che potrebbero aggravare la situazione. Durante un incontro a Siracusa con le principali associazioni agricole – Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri – il ministro Lollobrigida ha ascoltato le esigenze e le preoccupazioni degli agricoltori, discutendo anche le visioni strategiche per il futuro della nostra regione. Il dialogo costruttivo con le rappresentanze della regione siciliana ha permesso di definire interventi paralleli che sosterranno ulteriormente il nostro settore agricolo. Inoltre, il ministro ha assicurato che grazie a una deroga speciale, gli agricoltori non perderanno i fondi della Politica Agricola Comune (Pac) a causa degli adempimenti attualmente impossibili da rispettare a causa della siccità. Questa misura rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per i nostri agricoltori, permettendo loro di affrontare questa emergenza con maggiore serenità e senza il timore di perdere preziosi finanziamenti. Siamo fiduciosi che con il supporto del governo e il lavoro congiunto delle istituzioni e delle associazioni agricole, riusciremo a superare questa difficile fase e a garantire un futuro sostenibile e prospero per l’agricoltura siciliana”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto.