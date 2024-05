Siccità: opposizioni zittite nei fatti grazie a lavoro Lollobrigida

“Parole nette e chiare quelle del ministro Lollobrigida che con il Dl Agricoltura intende affrontare in modo risoluto le gravi conseguenze in campo agricolo che la siccità sta producendo in Sicilia. Rispondono i fatti agli attacchi strumentali delle opposizioni che utilizzano un tema molto delicato e sentito dagli agricoltori del Sud per fare vile polemica politica. Tante le misure già messe in campo dal governo Meloni che ha deliberato lo Stato di emergenza per la grave crisi idrica per i prossimi 12 mesi, ha rafforzato il ruolo del commissario per la siccità Nicola Dell’Acqua e ha stanziato le prime ingenti risorse per contrastare la siccità e aiutare gli agricoltori e gli allevatori colpiti. Ritengo inoltre la scelta di ospitare il G7 Agricoltura in Sicilia, a Siracusa, un messaggio di forte attenzione e vicinanza da parte del ministro Lollobrigida, che ringrazio per quanto sta facendo, nei confronti di una terra troppo spesso dimenticata dai precedenti governi. Il governo farà tutto il necessario per tutelare i lavoratori colpiti e valorizzare le nostre straordinarie filiere agroalimentari”. Lo dichiara Eliana Longi, deputato siciliano di Fratelli d’Italia.

“I fondi destinati alla Sicilia, specie nelle zone colpite dalla siccità garantiti dal Dl Agricoltura, sono una risposta chiara e concreta a tutto il comparto agricolo e alimentare della nostra terra. Il governo Meloni, attraverso il lavoro del ministro Lollobrigida, è da sempre attento alla filiera e alle problematiche strettamente collegate. Lo dimostra il fatto che sia stata scelta l’isola di Ortigia per ospitare il G7 dell’Agricoltura che si terrà a settembre. Sarà questa una occasione storica che porterà all’attenzione dei big mondiali tutte le nostre eccellenze. Opposizioni zittite dai fatti insomma, grazie ministro”, aggiunge in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto.