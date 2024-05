Sicurezza: da Governo risposta a necessità tutela persone fragili

“Il pacchetto sicurezza del Governo Meloni è una risposta efficace anzitutto alla necessità di tutela delle persone più fragili contro i reati predatori. È il caso degli anziani colpiti dalle truffe, di residenti in immobili sottratti da illegittimi occupanti, di minori sfruttati nell’accattonaggio: queste persone vedranno difesi i loro diritti grazie a Fratelli d’Italia e al centrodestra. Finalmente in parlamento entra un provvedimento che affronta la sicurezza come soluzione a diffuse esigenze sociali per tutelare le fasce più deboli. Con questo orgoglio siamo impegnati nella I Commissione ad un esame attento del provvedimento, consapevoli di quanto ne abbiano bisogno i nostri territori”.

Così Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e relatrice del provvedimento a margine delle audizioni avvenute questa mattina.