Dl Sicurezza: è legge. Lo Stato torna forte

“Con l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza al Senato, il Governo compie un passo decisivo per rafforzare la tutela dei cittadini, delle fasce più vulnerabili e dei nostri uomini e donne in divisa. Interveniamo con determinazione contro le occupazioni abusive, accelerando gli sgomberi e proteggendo famiglie, anziani e proprietari onesti, troppo spesso lasciati soli di fronte a ingiustizie intollerabili.

Combattiamo le truffe agli anziani, un fenomeno vile che colpisce chi più merita rispetto e protezione.

Rafforziamo infine gli strumenti a disposizione delle Forze dell’Ordine, per difendere chi ogni giorno difende i cittadini. Legalità e sicurezza sono pilastri della libertà. E noi continueremo a difenderli con determinazione”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Contrastiamo le occupazioni abusive, inaspriamo le pene per chi aggredisce le Forze dell’Ordine, introduciamo il reato di rivolta in carcere. Risposte ferme che riportano ordine dove per troppo tempo ha regnato l’abbandono. Chi oggi lo contesta, evidentemente, ha fatto della tolleranza al degrado la propria bandiera”, aggiunge Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia.

“Fratelli d’Italia vota convintamente a favore di questo provvedimento perché non è affatto vero che corrisponde solo ad una prospettiva repressiva ma, al contrario, si basa nella sua normativa sulla prevenzione. E’ infatti prevenzione agire con norme precise contro la mafia e il terrorismo, è infatti prevenzione aver assunto a migliaia nuovi agenti delle Forze dell’Ordine e della Polizia penitenziaria per colmare un vuoto lasciato dai governi che ci hanno preceduto. La sicurezza è per noi la condizione necessaria per creare libertà che si fonda, come la democrazia, sul rispetto delle regole. Noi siamo dalla parte dei più deboli, quei deboli che la sinistra ha abbandonato per preferirgli i salotti e che non difende più.

E’ infatti dietro alle truffe agli anziani che si nasconde il crimine organizzato, così come dietro ai bambini dediti all’accattonaggio cui viene rubato il loro futuro, dietro le occupazioni abusive delle abitazioni. Nel 2024 c’è stato un aumento del 200 per cento degli agenti feriti nel corso delle manifestazioni e questo decreto vuole intervenire anche a loro difesa come a difesa di tutti i deboli per i quali è stato concepito”, afferma in aula il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, presidente della commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama e responsabile nazionale del Dipartimento Legalità e Sicurezza del partito.