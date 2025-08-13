Sicurezza, Decreto funziona: sgomberata casa occupata

“La casa che grazie al Decreto Sicurezza è stata immediatamente sgomberata a seguito di un’occupazione abusiva, mentre i legittimi residenti erano in vacanza, si troverebbe – a quanto apprendiamo – in uno degli stabili più compromessi del quartiere Aurora e forse di Torino. Lo stabile per anni è stato in balia della criminalità senza interventi davvero efficaci e con una sinistra cittadina che si volta dall’altra parte. Chi vive in questa zona sa benissimo infatti che in passato le occupazioni di quegli appartamenti erano all’ordine del giorno, oggetto di una costante opera di invasione da parte della criminalità per collocare irregolari, clandestini e piazzare partite di droga diffusa.

I torinesi che conoscono le problematicità di quella palazzina, possono notare la differenza e ora sanno di avere lo Stato dalla loro parte solo grazie a Giorgia Meloni e al suo esecutivo: una svolta per Torino che fa tornare la speranza e dimostra l’efficacia delle misure volute da FdI”. Lo dichiara il vice capogruppo dei Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

“Grazie a questa nuova legge, le forze dell’ordine possono intervenire tempestivamente per fermare i responsabili e restituire subito la casa a chi ne è legittimo proprietario, mettendo fine a una vera e propria piaga sociale che per troppo tempo ha colpito famiglie e cittadini onesti. Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento ai Carabinieri e a tutte le Forze dell’ordine per la prontezza, la professionalità e il coraggio con cui ogni giorno tutelano la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità”, afferma in una nota il senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio