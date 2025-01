Sicurezza: FdI lancia petizione, più tutele per le forze dell’ordine

“Basta aggressioni”: iniziative in tutta Italia

“Basta aggressioni contro le forze dell’ordine”. E’ questo il titolo di una raccolta firme che lancia oggi Fratelli d’Italia a sostegno degli uomini e delle donne in divisa impegnati ogni giorno nella tutela della sicurezza dei cittadini.

“Nelle ultime settimane stiamo assistendo a gravi attacchi alle forze dell’ordine: – sottolinea il responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli – da un lato c’è una evidente e sempre più preoccupante escalation di violenza; dall’altro le forze dell’ordine finiscono spesso ingiustamente sotto accusa. Fratelli d’Italia, da sempre schierato dalla loro parte, è impegnato in tutte le sedi in azioni per garantire maggiori tutele. Mentre portiamo avanti le nostre proposte nelle istituzioni, la raccolta firme è solo un abbraccio di popolo alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno ci difendono. È giusto che sappiano – conclude – che alle loro spalle ci sono le istituzioni e l’affetto degli italiani”.

La petizione, che si può sottoscrivere sul sito iostoconleforzedell’ordine.it, sostiene le proposte di Fratelli d’Italia per l’inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale, per la creazione del reato di rivolta in carcere e per l’implementazione degli strumenti di difesa e di tutela legale.

Nel prossimo fine settimana in tutto il territorio nazionale Fratelli d’Italia organizzerà iniziative nei mercati e nei centri storici delle principali città italiane per la sottoscrizione della raccolta.