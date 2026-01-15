Sicurezza: governo a lavoro per contrasto baby gang

“Quella delle baby gang, le bande costituite prevalentemente da minori, è ormai diventata un’emergenza, dai piccoli centri alle grandi città. Il governo Meloni già all’epoca del decreto Caivano era intervenuto con decisione su questo tema, ma come ha ribadito anche il presidente del Consiglio bisogna fare ancora di più contro il fenomeno delle gang giovanili e dei cosiddetti maranza. Per questo il governo è al lavoro e per Fratelli d’Italia ci sono delle priorità di intervento come, ad esempio, aumentare i casi per l’ammonimento del Questore previsto dal decreto Caivano nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni.

Oltre a prevedere un’ulteriore stretta sulle armi da taglio. Senza dimenticare una maggiore responsabilizzazione dei genitori che non vigilano sui propri figli. L’impegno di Fratelli d’Italia è proseguire lungo la strada tracciata per stroncare con decisione questo fenomeno sempre più emergente e sul quale riteniamo dover intervenire con la massima urgenza”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, responsabile nazionale del Dipartimento Legalità e Sicurezza.