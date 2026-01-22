Sicurezza: governo Meloni aumenta assunzioni forze dell’ordine

“Negli ultimi dieci anni nessun governo ha fatto di più rispetto a quello guidato da Meloni per aumentare gli organici delle Forze di Polizia. Sono i dati diffusi dal Viminale a dirlo, confermando quello che già tutti sapevano: è stato con il Conte bis, con l’alleanza di governo e di potere tra Pd e M5s, che si è registrato il livello più basso di assunzioni. E lo abbiamo fatto malgrado gli sprechi dei soldi degli italiani tra reddito di cittadinanza e superbonus.

Dopo anni in cui si era smesso di investire sulla sicurezza dell’Italia e degli italiani, grazie a questo governo e a Fratelli d’Italia, abbiamo cambiato la direzione: più risorse ma anche interventi legislativi per dare alle nostre donne e ai nostri uomini in divisa tutti gli strumenti per difendere al meglio i cittadini. Continueremo ad andare lungo questa strada, forti anche del consenso degli italiani che non smettono di credere in noi”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Abbiamo ricominciato a colmare il record negativo di assunzioni registrato negli ultimi dieci anni. Stiamo riparando i danni prodotti da una sinistra – ideologicamente avversa alla divisa- che ha fatto solo tagli; ha sminuito e sottovalutato il ruolo delle donne e degli uomini in divisa e, troppo spesso, ha fatto fatica a schierarsi dalla parte delle forze dell’ordine. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: la sicurezza dei cittadini è stata messa a rischio in modo evidente e ancora oggi ne paghiamo le conseguenze. Oggi ci troviamo a far fronte a situazioni di degenerazione e degrado totali che si sarebbero potuti evitare e contenere”, afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli.