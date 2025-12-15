Sicurezza: grave scelta giudici su imam che giustificò il 7 ottobre

“Mentre in Australia l’odio antiebraico fa quindici morti, per la Corte d’Appello di Torino l’Imam Sharon che giustifica l’orrenda strage del 7 ottobre 2023 può andare tranquillamente in giro a diffondere le sue idee. È preoccupante la tendenza di certi magistrati di andare sempre e comunque contro l’azione del Governo a difesa della sicurezza degli Italiani”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.
“Chi ha letto le due ordinanze della Corte d’Appello di Torino sa che oggi ha smentito se stessa senza elementi di novità, ma solo dando il via libera alla fratellanza mussulmana in Italia, su cui non proferisce parola. Peraltro su uno dei due procedimenti penali in cui risultava coinvolto anticipa un giudizio che dovrebbe invece essere normalmente l’esito di un processo. E’ un fatto inedito gravissimo che preoccupa tutti coloro che hanno a cuore lo stato di diritto molto di più evidentemente della magistratura stessa che pur la invoca. Per chi? Per dare sponda a chi ha manifestato per la liberazione dell’imam in maniera irresponsabile. D’altra parte, è la stessa corte ancora una volta ad ammetterlo e questo purtroppo non c’entra nulla con il diritto che pur in prima istanza aveva tracciato”, afferma Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.
“Ennesima sentenza che va contro le decisioni assunte dallo Stato per tutelare la sicurezza dei cittadini e che di fatto accontenta le richieste della sinistra, che si è mobilitata con manifestazioni e atti politici a favore di un imam che ha giustificato l’attentato di Hamas del 7 ottobre 2023 affermando che non è stata ‘violenza’ ma una reazione legittima l’uccisione di 1.200 persone e il rapimento di altre 250.
Il paradosso è che di questo passo la sicurezza della Nazione in un momento così delicato sarà gestita dai tribunali e non dal ministero competente, che ha assunto una decisione giusta e doverosa nei confronti di un imam che avalla il terrorismo. Presenteremo un’ interrogazione parlamentare per chiedere che il ministro della Giustizia possa valutare la questione, perché la sicurezza dei cittadini è un bene fondamentale”, conclude Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Immigrazione del partito.