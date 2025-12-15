Sicurezza: grave scelta giudici su imam che giustificò il 7 ottobre

“Ennesima sentenza che va contro le decisioni assunte dallo Stato per tutelare la sicurezza dei cittadini e che di fatto accontenta le richieste della sinistra, che si è mobilitata con manifestazioni e atti politici a favore di un imam che ha giustificato l’attentato di Hamas del 7 ottobre 2023 affermando che non è stata ‘violenza’ ma una reazione legittima l’uccisione di 1.200 persone e il rapimento di altre 250.

Il paradosso è che di questo passo la sicurezza della Nazione in un momento così delicato sarà gestita dai tribunali e non dal ministero competente, che ha assunto una decisione giusta e doverosa nei confronti di un imam che avalla il terrorismo. Presenteremo un’ interrogazione parlamentare per chiedere che il ministro della Giustizia possa valutare la questione, perché la sicurezza dei cittadini è un bene fondamentale”, conclude Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Immigrazione del partito.