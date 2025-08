Sicurezza: importante operazione contro mafia cinese, lo Stato non arretra

“Ringrazio gli uomini della Polizia di Stato per l’importante operazione ad ‘alto impatto’ effettuata contro la criminalità cinese negli ultimi giorni che ha portato a diverse sanzioni e accertamenti anche in città per sfruttamento prostituzione, contraffazione prodotti, spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Questo è un importante segnale anche contro la mafia cinese che questo Governo vuole dare all’intera nazione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo in Commissione Parlamentare Antimafia, Riccardo De Corato.

“L’operazione coordinata di Guardia di Finanza e Polizia di Stato, che ha coinvolto tutto il territorio nazionale, ha inferto un pesantissimo colpo alla criminalità cinese. Per questo, vorrei ringraziare le forze dell’ordine che, con un minuzioso lavoro di indagine hanno dimostrato, ancora una volta, che lo stato c’è, è presente e non darà tregua a chi delinque. Nell’Italia di Giorgia Meloni non c’è spazio per la criminalità”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Chiara La Porta.