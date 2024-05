Sicurezza non armata: con pdl colmiamo vuoto legislativo

“Oggi presentiamo una vera rivoluzione, voluta da Fratelli d’Italia e dal presidente del gruppo Tommaso Foti”. Gianluca Caramanna, capogruppo di Fdi in commissione Attività Produttive della Camera, annuncia così la presentazione di una pdl che disciplina i servizi ausiliari alla sicurezza. “Si tratta di un testo molto importante – continua – perché può garantire tutela e qualità in un settore di oltre 150.000 unità che era stato un po’ dimenticato dal legislatore. Le categorie interessate al settore della sicurezza non armata sono ben definite nella proposta: portierato, monitoraggio, gestione dei flussi, informazione, controllo dei titoli di ingresso, accoglienza e assistenza. La proposta ha già ricevuto un forte interesse degli addetti al settore”.

Per Tommaso Foti in questo modo “colmiamo un vuoto normativo. In settori come questo è determinante la qualità del prodotto offerto ed è fondamentale far comprendere che con la professionalità e la retribuzione dovuta si ottengono risultati migliori per lavoratori, imprese e per i destinatari dei servizi. La partecipazione alla conferenza stampa di oggi è da stimolo per esaminare il provvedimento nel minor tempo possibile. Noi andremo avanti su questo percorso perché siamo certi sia cosa buona e giusta per la società italiana”.

Alla presentazione della Pdl è intervenuto anche il presidente della Commissione Lavoro Montecitorio, Waltetr Rizzetto: “L’adozione di queste norme rappresenta l’inizio di una fase di profonda e necessaria trasformazione per le imprese impegnate nei servizi ausiliari alla sicurezza. Si promuovono l’importanza di avere standard uniformi, non solo per quanto riguarda la gestione del personale, ma anche per le gare d’appalto pubbliche e i contratti collettivi nazionali di lavoro. Stabilendo parametri chiari e definiti, queste norme faciliteranno l’individuazione delle prestazioni richieste e la corrispondente determinazione dei compensi per i servizi ausiliari alla sicurezza. Con questa proposta di legge, si dà un segnale forte al settore della sicurezza privata in Italia, promuovendo l’adozione di standard elevati e una maggiore professionalità”.