Sisma 2016: badge di cantiere rafforza qualità e sicurezza lavoro

“Oggi il governo Meloni fa un passo in aventi decisivo sulla sicurezza sul lavoro. Grazie anche al prezioso impegno del ministro Calderone si introduce il badge di cantiere che, insieme al Durc e alla patente a crediti, rappresenta il coronamento di anni di azione con cui si dà vita a uno strumento indispensabile per garantire la qualità del lavoro. Una misura accolta con favore anche dai sindacati. Il badge, infatti, parte ora nel cantiere più grande di Europa, quello della ricostruzione del Sisma 2016, che ha interessato le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Ma sarà importante la sua estensione anche al resto dei cantieri in tutta Italia. Il lavoro deve tornare ad essere sinonimo di sicurezza, stabilità e futuro. Oggi guardiamo avanti consapevoli che i risultati raggiunti sono solo l’inizio di un cammino che deve continuare con coraggio e visione”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, capogruppo della commissione Lavoro.

“Il badge, strumento digitale molto semplice ma destinato a incidere a fondo sulla qualità del lavoro nei cantieri, parte ora nel cantiere della ricostruzione del Sisma 2016, che ha interessato le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; a breve sarà esteso a tutta Italia e questo garantirà nuovi e ulteriori benefici. Una misura efficace, come conferma anche il modo con cui è stato accolto dalle organizzazioni sindacali che ne hanno approvato il varo”, afferma la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Mancini, componente la commissione Lavoro.