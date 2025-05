Sisma: dal governo Meloni impegno concreto per territori colpiti

“Il governo Meloni dimostra ancora una volta il suo impegno concreto, con uno stanziamento di oltre 6milioni e 500mila euro destinato ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016. E’ questo il risultato emerso dalla Conferenza Stato-Città che si è svolto oggi al Viminale. Dunque maggiori risorse per i Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal terremoto del 2016 e che hanno vissuto una lunga stagione di sofferenza e attesa cui oggi il nostro esecutivo fornisce una ulteriore e opportuna risposta”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi.

“Per questo risultato ringraziamo il sottosegretario al ministero dell’interno, Wanda Ferro, che ha lavorato in questa direzione con un dialogo costante e proficuo con i rappresentanti delle istituzioni locali per fare in modo che i cittadini potessero ricevere il sostegno dello Stato. Un doveroso plauso al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che ha sempre saputo tutelare al meglio la nostra regione”, aggiunge il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli.

“Ancora una volta il governo Meloni mostra un’attenzione ai territori che non ricordiamo per nessun altro esecutivo passato. Un sostegno che servirà alla ricostruzione e al rilancio delle zone prese di mira dal sisma. Si tratta di un’anticipazione del rimborso per i minori gettiti, riferiti alla prima rata 2025, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici. L’ennesimo impegno mantenuto dal governo Meloni”, conclude il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia Stefano Benvenuti Gostoli.