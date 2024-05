Social: richiesta chiarimenti Agcom conferma nostra denuncia

“L’Agcom ha chiesto chiarimenti a Meta, dando seguito all’esposto che abbiamo presentato la settimana scorsa insieme ad altre forze politiche, per denunciare il controllo dell’informazione politica su Facebook, Instagram e Threads, i social network che fanno capo a Meta. Si tratta di un fatto particolarmente grave, se si considera che tutti i partiti sono in piena campagna elettorale. Da sempre denunciamo le criticità della gestione dell’informazione sui social e sul tema abbiamo depositato una proposta di legge. In particolare, ci preoccupa il fatto che certe policy aziendali possano prevalere sul diritto interno, con un impatto significativo sulla libertà di espressione. I contenuti politici veicolati sulle piattaforme stanno subendo un’alterazione della visibilità, che espone tutte le formazioni politiche al rischio enorme di essere ingiustificatamente tacitate. La decisione dell’Agcom dimostra che la nostra richiesta di informazioni è fondata e che l’azienda deve fornire delle risposte”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Francesco Filini e Sara Kelany.