Space economy: Ora l’Italia ha la sua legge per lo spazio

“Grazie al lavoro del Ministro Urso, l’Italia ha la sua prima legge quadro sulla Space economy. Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato la prima legge quadro italiana sullo Spazio e sulla Space Economy che la pone all’avanguardia tra i grandi competitors internazionali e in anticipo sulla stessa Unione Europea. Si tratta di una legge che si applica alle attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalità, nel territorio italiano, ma anche a quelle condotte da operatori italiani al di fuori del territorio nazionale”.

Lo dichiara Andrea Mascaretti, presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la Space economy, deputato di Fratelli d’Italia.

“Con questa legge l’Italia sostiene la propria industria nella nuova sfida per lo sfruttamento commerciale dell’orbita bassa. È infatti prevista l’elaborazione di un Piano Nazionale pluriennale per l’economia dello spazio, l’istituzione del Fondo per l’economia dello spazio, con una dotazione iniziale di quasi 300 milioni di euro per il periodo 2024-2026, vengono favorite le soluzioni di partenariato pubblico privato e la partecipazione delle start up. È una fase entusiasmante e l’Italia è pronta per essere nuovamente una grande protagonista nelle imprese spaziali”, conclude.