Spagna: tragico incidente ferroviario, solidarietà a popolazione

“Il gruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Trasporti della Camera dei deputati esprime sincero cordoglio e profonda solidarietà al popolo spagnolo, colpito dal tragico deragliamento ferroviario che ha causato la perdita di 39 vite umane e il ferimento di numerose altre persone. In questo momento di immensa sofferenza, desideriamo manifestare la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime, alle istituzioni spagnole e a tutte le persone coinvolte in questa drammatica tragedia.

La Commissione Trasporti ringrazia il governo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per aver prontamente messo a disposizione delle autorità spagnole le competenze italiane, le risorse logistiche e il supporto del sistema ferroviario nazionale, a partire dal Gruppo Ferrovie dello Stato, nello spirito di collaborazione e solidarietà che caratterizza i rapporti tra Paesi europei. In attesa che venga fatta piena chiarezza sulle cause dell’accaduto, riteniamo fondamentale rafforzare la cooperazione internazionale e continuare a investire con rigore nella manutenzione e nella sicurezza delle reti di trasporto, non solo per prevenire rischi futuri, ma anche per sviluppare tecnologie in grado di individuare e anticipare potenziali criticità, garantendo livelli di protezione sempre più elevati per cittadini e viaggiatori”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia in Commissione Trasporti alla Camera.