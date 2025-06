Spazio: finalmente l’Italia regolamenta la sua economia

“Questa legge, fortemente voluta dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso definisce il quadro normativo per le attività spaziali dei soggetti privati, introduce meccanismi autorizzativi e di controllo, promuove l’innovazione, e garantisce un accesso sicuro allo spazio. E’ un traguardo strategico, quello raggiunto oggi con il voto definitivo al Senato, perché regolamentare significa aprire il mercato a una pluralità di aziende e progetti, creando le condizioni per attrarre investimenti, sviluppare competenze e consolidare la nostra leadership tecnologica. Con questo provvedimento per la regolamentazione delle attività spaziali commerciali che rappresenta oggi la normativa nazionale più aggiornata esistente in Europa, l’Italia metterà a disposizione dell’Unione Europea la propria esperienza e si appresta ad essere ispiratrice e motore del prossimo Space Act europeo.

Un settore, quello dei programmi spaziali, nel quale l’Italia è stata fin dagli anni ‘60 protagonista tra i Paesi occidentali, diventando con il programma San Marco il terzo Paese a mettere autonomamente in orbita un satellite artificiale, dopo URSS e USA. Le mie congratulazioni al ministro Urso e i ringraziamenti ai senatori che si sono adoperati per completare l’iter parlamentare del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati”. Lo dichiara Andrea Mascaretti, deputato di Fratelli d’Italia e presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la Space Economy e relatore della legge alla Camera.

“Non avevamo una legge sullo spazio e se oggi ce l’abbiamo è grazie al governo Meloni. L’industria dello spazio conta nel mondo un mercato da 424 miliardi. Un settore in cui l’Italia gioca un ruolo straordinariamente importante: siamo, infatti, terzi in Ue e quinti al mondo per rilevanza. Le Pmi non si lamentano di questo provvedimento, perché dove c’è anarchia non c’è libertà. Non legiferare su un tema come questo non dà sostegno alle nostre imprese.

Non a caso lo spazio è diventato un settore in cui il privato gioca un ruolo importante e che genera risorse importanti. Spetta a noi garantire la certezza del diritto. In questa legge sono previsti fondi da destinare ai privati, in modo che abbiano un supporto concreto, e nasce per questo un piano nazionale sull’economia dello spazio. Le opposizioni se ne facciano una ragione: da loro solo chiacchiere, mentre il nostro esecutivo lavora concretamente per il bene degli italiani e delle nostre aziende”, afferma in aula il senatore di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Industria in Senato Luca De Carlo.