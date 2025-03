Spazio: il ricevitore italiano arriva sulla Luna, protagonisti nel settore

“Il ricevitore LuGRE, simbolo dell’eccellenza tecnologica spaziale italiana, ha raggiunto la Luna a bordo del lander Blue Ghost. Festeggiamo un grande successo, frutto di una straordinaria sinergia tra pubblico e privato – in particolare tra ASI, Qascom e Politecnico di Torino – che rafforza il ruolo di primo piano dell’Italia nel panorama spaziale internazionale. Il Governo continuerà a sostenere lo sviluppo del settore spaziale, l’innovazione e la ricerca, per garantire all’Italia ambiziosi traguardi, confermando la vocazione italiana a farsi promotrice di eccellenza e progresso nel mondo”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Il ricevitore satellitare realizzato da Qascom, per conto di ASI in collaborazione Nasa e con il supporto scientifico del Politecnico di Torino porta sulla Luna la tecnologia tricolore e ci permette di far parte di un’avventura straordinaria contribuendo al futuro dell’umanità nello spazio. Faccio, dunque, le mie congratulazioni all’azienda italiana Qascom, ad ASI e al politecnico dí Torino che hanno sviluppato lo strumento in collaborazione con la NASA”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Mascaretti presidente dell’intergruppo parlamentare per la Space economy.