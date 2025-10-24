Facebook-f Youtube
Spazio: Italia protagonista in costruzione industria europea

“L’accordo siglato da Leonardo S.p.A. con Thales Group e Airbus SE rappresenta un passaggio importante: l’Italia sta costruendo, insieme ai suoi principali partner europei, una vera e propria industria europea per lo spazio. È la strada giusta, quella che sosteniamo con convinzione: unire le competenze, le tecnologie e le capacità industriali per dare vita a campioni europei capaci di competere a livello globale, sempre all’interno di una dimensione occidentale. In uno scenario internazionale in cui lo spazio è sempre più strategico per la sicurezza, l’economia e l’innovazione, l’Europa deve essere protagonista e non spettatrice. L’Italia sta contribuendo, su vari fronti e in modo determinante, a questa costruzione comune, mettendo a disposizione eccellenze industriali, capacità tecnologiche e una visione strategica di lungo periodo. Questo accordo dimostra che esiste un’Europa che sa fare squadra, è in grado di creare poli industriali competitivi e strategici, capaci di rafforzare l’autonomia tecnologica e industriale del continente”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Mascaretti, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space Economy.

