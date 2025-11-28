Facebook-f Youtube
Tesserati
Sostienici
Tesserati
Sostienici

Spazio: Italia protagonista nelle politiche europee

“La Ministeriale ESA di Brema segna un passaggio di grande rilevanza per il nostro Paese: l’Italia è sempre più protagonista della Space economy europea e assume la presidenza della Ministeriale, un segno di fiducia e di leadership riconosciuta a livello internazionale. L’Italia sostiene i programmi spaziali europei con il contributo più alto di sempre  – un aumento di oltre il 13% che porta la nostra quota a 3,5 miliardi di euro – rafforzando la partecipazione italiana in tutti i programmi chiave, dall’esplorazione lunare alle tecnologie satellitari e all’osservazione della Terra. L’Italia non solo investe, ma guida con visione e responsabilità il futuro dello Spazio europeo. Congratulazioni al Ministro Urso per lo straordinario lavoro”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Mascaretti, presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space Economy.

CONDIVIDI