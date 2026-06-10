“Spazio Salute”: a Cagliari la due giorni di FdI su sanità e welfare

Cagliari si prepara ad accogliere “Spazio Salute – Politica e società civile a confronto”, la due giorni dedicata ai temi della sanità, del welfare e delle politiche pubbliche che si terrà il 12 e 13 giugno 2026 presso l’Hotel Regina Margherita.

L’iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, esponenti del mondo sanitario, professionisti, associazioni e protagonisti della società civile per approfondire alcune delle principali sfide che riguardano il presente e il futuro del sistema sanitario italiano.

Ad aprire i lavori, venerdì 12 giugno alle ore 16.00, saranno i saluti istituzionali di Francesco Mura, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Sardegna, e di Paolo Truzzu, capogruppo FdI nel Consiglio regionale della Sardegna.

L’evento sarà introdotto da Mauro Rotelli, deputato e presidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e commissario provinciale FdI Sassari.

Alla sessione inaugurale prenderanno parte Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati; Lucio Malan, capogruppo FdI al Senato; Giovanni Donzelli, deputato e responsabile del dipartimento Organizzazione; Francesco Filini, deputato, responsabile del dipartimento Programma e coordinatore dell’Ufficio Studi; Arianna Meloni, responsabile della Segreteria politica e adesioni di FdI. Modera il confronto il giornalista Ignazio Artizzu, caporedattore del TgR Sardegna.

Alle ore 17.00 spazio al panel dedicato al Covid dal titolo “Mangiatoia Covid: l’ombra delle tangenti sulla gestione della pandemia”, introdotto da Antonella Zedda, senatrice, e Francesco Ciancitto, deputato e vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla pandemia Covid.

Interverranno Marco Lisei, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla pandemia Covid; Alice Buonguerrieri, capogruppo FdI nella stessa Commissione; Dario Bianchi, fondatore di Jc Electronics; Maurizio Belpietro, direttore de La Verità; Miguel Martina, già funzionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Modera la giornalista Hoara Borselli.

Alle ore 18.00 il focus si sposterà sul rapporto tra territori e sanità con il panel “Invertire la rotta: dagli sprechi ad una sanità più vicina ai cittadini”.

Ad introdurre il confronto saranno Marta Evangelisti, capogruppo FdI nel Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna; Diego Petrucci, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana; Fausto Piga, consigliere regionale della Sardegna; Gennaro Sangiuliano, capogruppo FdI nel Consiglio regionale della Campania.

Interverranno Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento; Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute; Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche; Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo; Gabriele Pelissero, presidente nazionale Aiop. Modera Maria Laura Cruciani.

La giornata di sabato 13 giugno si aprirà alle ore 10.30 con il panel dedicato al welfare: “Longevità: per una sanità vicina agli anziani e ai più fragili”.

Introducono Salvatore Deidda, deputato e presidente della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, e Barbara Polo, deputata.

Parteciperanno Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Anna Maria Foresi, segretaria nazionale FNP CISL; Alba Malara, tesoriera della SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria; Giuseppe Milanese, presidente Confcooperative Sanità; Fabio Toso, direttore generale della Fondazione OIC; Edoardo Varano, direttore regionale INPS Sardegna. Modera la giornalista Giulia Di Stefano.

Alle ore 11.30 chiuderà i lavori il confronto su “Riforma dei medici di famiglia, investimenti Pnrr e Case di Comunità: la sfida per abbattere le liste d’attesa”.

Introducono Giovanni Satta, senatore, e Gianni Lampis, deputato.

Interverranno Orazio Schillaci, ministro della Salute; Franco Zaffini, senatore e presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale; Osama Al Jamal, segretario nazionale alla Tesoreria della FIMP e responsabile FIMP Sardegna; Silvestro Scotti, segretario generale nazionale FIMMG; Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Nazionale Infermieri. Modera Vittoriana Abate.

MODALITA’ ACCREDITI STAMPA

Per tutti i giornalisti, operatori e tecnici che intendono partecipare all’evento che si svolgerà a Cagliari, Hotel Regina Margherita , 12-13 giugno 2026, è necessario inviare una richiesta di accredito all’indirizzo e-mail: stampa.fdi@senato.it, indicando nome e cognome, testata e recapito cellulare e allegando fotocopia di tessera professionale o documento di identità.