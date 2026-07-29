Sport: decreto è legge, sistema sarà più competitivo

“Con questo decreto vogliamo consegnare all’Italia un sistema sportivo più forte e competitivo. Non vogliamo più rincorrere il futuro, come è stato fatto dai governi precedenti, ma vogliamo costruirlo.
Le opposizioni non hanno invece parlato molto del merito, ebbene noi interveniamo incrementando il fondo per lo sport e sulle famiglie con l’Isee più basso, ma soprattutto effettuiamo un finanziamento strutturale sul calcio femminile senza nulla togliere al calcio giovanile e ai vivai, in particolare quelli della riforma Zola della serie C.
Non togliamo niente a nessuno ma anzi aggiungiamo perché riteniamo che lo sport non sia un costo ma un investimento sul quale ci assumiamo tutte le responsabilità, perché lo sport è tante cose: è lavoro, è salute ma è anche turismo ed economia, come è dimostrato dai grandi eventi che lasciano, una volta terminati, infrastrutture e servizi, come con l’esempio delle olimpiadi invernali di Milano Cortina”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, responsabile nazionale Sport del partito.
“ Grazie al ministro Abodi per aver pazientemente lavorato di concerto con il Parlamento. Il governo Meloni ha dimostrato di avere una visione strategica di lungo periodo per ridare forza e dignità ed una solida dotazione infrastrutturale al fine di garantire il bene comune che lo sport riesce a generare in maniera diffusa nella società e nella vita dei giovani. Allo stesso tempo il governo ha valorizzato i grandi eventi e le eccellenze della nostra Nazione trasformandoli in motori reali di sviluppo economico, coesione sociale e trasparenza istituzionale rendendo l’Italia un hub globale per lo sport, la cultura e il turismo.
Infatti si svolgeranno in Italia i campionati Europei di calcio Uefa Euro2032. Nel 2026 si svolgeranno a Taranto i giochi del Mediterraneo che costituiscono le Olimpiadi dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. L’America’s Cup, la più prestigiosa competizione velica, si svolgerà in Italia nel golfo di Napoli. Costituiscono successi straordinari per l’Italia grazie al governo Meloni che ha riportato la nostra Nazione al centro dello scenario internazionale”, afferma la senatrice di Fratelli d’Italia, Giulia Cosenza, vicepresidente della commissione Sport.