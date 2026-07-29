Sport: decreto è legge, sistema sarà più competitivo

“Con questo decreto vogliamo consegnare all’Italia un sistema sportivo più forte e competitivo. Non vogliamo più rincorrere il futuro, come è stato fatto dai governi precedenti, ma vogliamo costruirlo.

Le opposizioni non hanno invece parlato molto del merito, ebbene noi interveniamo incrementando il fondo per lo sport e sulle famiglie con l’Isee più basso, ma soprattutto effettuiamo un finanziamento strutturale sul calcio femminile senza nulla togliere al calcio giovanile e ai vivai, in particolare quelli della riforma Zola della serie C.

Non togliamo niente a nessuno ma anzi aggiungiamo perché riteniamo che lo sport non sia un costo ma un investimento sul quale ci assumiamo tutte le responsabilità, perché lo sport è tante cose: è lavoro, è salute ma è anche turismo ed economia, come è dimostrato dai grandi eventi che lasciano, una volta terminati, infrastrutture e servizi, come con l’esempio delle olimpiadi invernali di Milano Cortina”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, responsabile nazionale Sport del partito.