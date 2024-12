Stellantis: grazie a governo accordo che rimette in moto l’Italia

“Il piano di sviluppo presentato ieri da Stellantis riflette le richieste espresse dal governo Meloni e dal ministro Urso che grazie al suo lavoro ha portato il gruppo automobilistico a prevedere un aumento della produzione, un balzo degli investimenti e la tutela dell’occupazione. Questo esecutivo sta mettendo al centro della sua azione il rilancio del comparto produttivo come da troppi anni non si faceva in Italia e sta affrontando con grande tenacia le criticità relative al settore dell’automotive: lo confermano il miliardo di euro per il comparto e la filiera messo a disposizione dal governo per l’anno prossimo e i 400 milioni per il 2026 e il 2027.

Col piano Italia presentato ieri la produzione automobilistica nazionale potrà ripartire con forza nel segno del Made in Italy, grazie al rilancio di una filiera fondamentale per la nostra industria. Grazie all’autorevolezza del governo Meloni, stiamo finalmente risolvendo le numerose criticità che ci hanno lasciato i governi precedenti di sinistra”. Lo dice Gianluca Caramanna, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Attività Produttive alla Camera.

“Si tratta di un risultato eccezionale che prevede interventi straordinari, a cominciare dall’investimento per il 2025 di 2 miliardi di euro negli stabilimenti e 6 miliardi di euro nello stesso periodo in acquisti da fornitori operanti in Italia. Il piano industriale di Stellantis prende forma e lo dimostra l’aumento dei modelli in produzione, elettrici e ibridi, e la salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con gli investimenti produttivi e avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione delle persone del Gruppo”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, capogruppo FdI in Commissione Industria a Palazzo Madama.