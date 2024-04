Stellantis: no a suv Milano prodotto in Polonia è vittoria governo Meloni

“La notizia che Stellantis non chiamerà Milano il suv prodotto in Polonia, rappresenta una vittoria del governo Meloni che dal giorno del suo insediamento sta portando avanti una battaglia per la tutela e il rilancio del Made in Italy e più in generale dell’italianità. E senza dubbio acquista un valore particolare il fatto che questo annuncio sia avvenuto nella giornata nazionale del Made in Italy, voluta proprio dal governo Meloni. Dalla politica estera all’economia, dalla cultura all’industria, l’Italia giorno dopo giorno grazie a questo governo sta rafforzando la sua centralità. Se prima eravamo terra di conquista, relegati a un ruolo periferico, adesso con questo governo possiamo rivendicare uno spazio sempre più strategico. In linea con quanto Fratelli d’Italia aveva promesso in campagna elettorale”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“È una vittoria del governo Meloni, un grande successo della politica della fermezza portata avanti dal nostro esecutivo. È una buona notizia che arriva proprio nella giornata in cui celebriamo il Made in Italy. Fratelli d’Italia si è sempre battuta contro le bieche imitazioni dei brand italiani, scimmiottamenti che traggono in inganno i consumatori”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Industri di Palazzo Madama.