Stiamo cambiando l’Italia: le iniziative estive di Fratelli d’Italia

Stiamo cambiando l’Italia.

Obiettivo della campagna, lanciata a livello nazionale ed in corso per tutto il mese di agosto, raccontare l’operato del Governo Meloni e i traguardi da raggiungere per rivoluzionare la Nazione, così come promesso nel programma elettorale. Sono quattro le grandi riforme finalizzate ad eliminare i sistemi di potere e le lungaggini burocratiche, ovvero: fisco, giustizia, autonomia differenziata e premierato; oltre al pacchetto di misure destinate alla terza età per oltre un miliardo di euro, che consentirà di aiutare le persone fragili e bisognose di assistenza.

Provincia Comune Indirizzo dell’evento Data BAT Trani Piazza Plebiscito 8 agosto 2024 Crotone Crotone Lungomare Cristoforo Colombo 8 agosto 2024 Novara Novara viale Dante, zona mercato coperto 8 agosto 2024 Roma città Roma Via di Mezzocammino (mercato) 8 agosto 2024 Roma provincia Castel Gandolfo Lido “MAD” Via Spiaggia del Lago, 4 8 agosto 2024 Roma provincia Pomezia Lungomare delle Sirene 397 8 agosto 2024 Teramo Roseto degli Abruzzi Lungomare Celommi 8 agosto 2024 Varese Varese Piazza Podestà 8 agosto 2024 Alessandria Acqui Terme Corso Bagni 9 agosto 2024 Caserta Sessa Aurunca Baia Domitia, località costiera del litorale casertano. 9 agosto 2024 Latina Latina piazzale Capoportiere 9 agosto 2024 Lecco Mandello Del Lario ( Lecco ) Piazza Garibaldi 9 agosto 2024 Matera Nova Siri Nova Siri Lido 9 agosto 2024 Reggio Emilia Reggio Emilia Via Wybicki 7,1 9 agosto 2024 Roma provincia Ardea “Lido Sayonara” Lungomare San Lorenzo 9 agosto 2024 Roma provincia Nettuno Viale G. Matteotti 9 agosto 2024 Venezia Jesolo Piazza Marconi 9 agosto 2024 Alessandria Valenza Piazza Gramsci 10 agosto 2024 Campobasso Termoli lungomare c. colombo, il pagurino 10 agosto 2024 Isernia Isernia Centro storico 10 agosto 2024 Rimini Rimini Largo boscovich (pressi ruota panoramica) – ore 10:30 10 agosto 2024 Roma provincia Bracciano Lungolago Argenti 10 agosto 2024 Roma provincia Subiaco Centro Storico 10 agosto 2024 Salerno positano piazza dei mulini 10 agosto 2024 Vicenza Bassano del Grappa Via Verci 10 agosto 2024 Vicenza Monticello Conte Otto Largo Monte Grappa, 1 10 agosto 2024 Gorizia Monfalcone Marina Julia 11 agosto 2024 Vicenza Valli del Pasubio Piazza pecori giraldi 11 agosto 2024 Lecce Gallipoli Piazza Tellini 13 agosto 2024 Napoli provincia Ischia Spiaggia della Chiaia 15 agosto 2024 Bergamo Calusco D’Adda Via Leone XIII 17 agosto 2024 Bergamo Treviglio Piazza Cameroni 17 agosto 2024 Lucca Forte dei Marmi Piazza Garibaldi 17 agosto 2024 Siracusa Avola Borgo marinaro 17 agosto 2024 Ravenna Cervia Rotonda 1 maggio 18 agosto 2024 Messina provincia Roccalumera Lungomare Cristoforo Colmbo 19 agosto 2024 Gallura Olbia Spiaggia di Pittulongu 20 agosto 2024 Olbia Olbia spiaggia di Pittulongu 20 agosto 2024 Napoli provincia Ischia Spiaggia di San Francesco 22 agosto 2024 Cagliari Cagliari spiaggia del Poetto 23 agosto 2024 Bergamo Bergamo Via XX Settembre 24 agosto 2024 Bergamo Ponteranica Via Valbona 24 agosto 2024 Forlì-Cesena Cesenatico piazza Ciceruazzio 24 agosto 2024 Lucca Forte dei marmi Piazza Garibaldi 24 agosto 2024 Palermo Mondello Viale Regina Elena 24 agosto 2024 Vicenza Bassano del Grappa Via Verci 24 agosto 2024 Aosta Cogne Piazza Cavalieri Vittorio Veneto 25 agosto 2024 Bergamo Sarnico Piazza Umberto I 25 agosto 2024 Imperia Sanremo Via Escoffier 26 agosto 2024 Napoli provincia Acerra Piazza Castello 27 agosto 2024 BAT Andria Viale Crispi 29 agosto 2024 Bergamo Bottanuco Piazza S.Vittore 29 agosto 2024 Bergamo Brembate Sopra Via Sorte 29 agosto 2024 Bergamo Alme Piazza Papa Giovanni XXIII 30 agosto 2024 Napoli provincia Castellammare di Stabia Villa Comunale 30 agosto 2024 Vicenza Vicenza Mercato di San Pio X 30 agosto 2024 Bergamo Romano di Lombardia Piazza Roma 31 agosto 2024 Bergamo Valbrembo Piazza Comune 31 agosto 2024 Roma provincia Civitavecchia Largo Monsignor D’Aria 31 agosto 2024 Vicenza Trissino Via Dante Alighieri incrocio Via Verdi 31 agosto 2024 Vicenza Vicenza Contrà Cavour 31 agosto 2024 Vicenza Vicenza Via del Mercato Nuovo 31 agosto 2024

https://www.fratelli-italia.it/wp-content/uploads/2024/07/4-riforme_Contornato.pdf