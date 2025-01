Subiaco: cordoglio per scomparsa sindaco Petrini

“La morte di Domenico Petrini, il sindaco di Subiaco, mi colpisce e rattrista. Un giovane pieno di entusiasmo e di rara intelligenza sempre pronto a darsi da fare impegnandosi senza risparmio. Nella sua breve sindacatura ha raggiunto risultati che nessun altro aveva nemmeno sognato. È deceduto in Comune, al lavoro, a cui si è dedicato sempre senza risparmio. Lascia oggi una comunità orfana della sua guida, una giovane moglie, la sua famiglia e tanti amici nello sconforto”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Un amico, un giovane amministratore appassionato ed entusiasta delle sfide che affrontava con orgoglio per la sua comunità e il per il suo territorio. In questo momento di profondo cordoglio esprimo, da parte del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia, le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di Subiaco per la quale siamo a totale disposizione”, afferma in una nota il questore della Camera, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio, Paolo Trancassini.