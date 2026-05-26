Sud: con governo Meloni è tornato motore di sviluppo nazionale

“Grazie al governo Meloni, il Sud non è più considerato un problema da gestire ma una risorsa strategica su cui investire per la crescita dell’intera Nazione. Il lavoro portato avanti sulle Zes e sui meccanismi di iperammortamento va nella direzione giusta, quella di creare condizioni favorevoli per attrarre investimenti, sostenere le imprese e valorizzare le enormi potenzialità del Mezzogiorno. Priorità per l’immediato futuro sarà quella di favorire un rientro dei cervelli in fuga sia in Italia che in tutto il meridione. Quando lo Stato torna ad essere alleato dello sviluppo, il Sud risponde con energia, competenze e capacità produttiva”. Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura.