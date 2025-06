Sud: con Zes unica aumentano investimenti imprese

“La Zes unica accelera e il Sud farà miracoli. Il governo Meloni ha introdotto strumenti fiscali che aiutano le imprese e chi vuole lavorare, consentendo al nostro Paese di avere sempre di più vigore con un Mezzogiorno che cresce in produzione ed occupazione. La Corte dei Conti certifica che già 6.885 imprese hanno presentato istanze per un totale di 2,55 miliardi di euro di crediti richiesti. Sono già stati erogati 2 miliardi e, complessivamente, gli investimenti attivati toccano quasi i 4 miliardi di euro. Grazie a tempi di risposta ridotti (poco più di 53 giorni), oltre la metà delle richieste è stata accolta. Si tratta di un segnale incoraggiante per la crescita e lo sviluppo del Sud che punta a sfruttare appieno le opportunità della Zes per attrarre investimenti e generare occupazione”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo, componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama.

“Un fisco che aiuta le imprese e chi vuole lavorare, è questa la rivoluzione copernicana che ha attuato il governo Meloni consentendo al nostro Paese di avere sempre di più vigore con il Sud che cresce in produzione ed occupazione. L’Italia, con orgoglio, sta dimostrando solidità, nonostante il periodo difficile, grazie al Governo Meloni che ha tracciato la rotta, ottenendo risultati concreti. La visione è avvalorata da dati confortanti che indicano quanto sia cresciuta la fiducia nel voler fare impresa. Un risultato che premia la costante determinazione del nostro presidente Meloni che con tenacia lavora affinché la nostra Nazione sia sempre più competitiva assumendo un ruolo autorevole”, aggiunge il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente in commissione Finanze.