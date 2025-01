Sud: crescita record grazie a politiche governo Meloni

“I dati Istat sono promettenti. Il Pil del Mezzogiorno e delle Isole è cresciuto del 5,9% nel 2022 e dell’1,5% nel 2023, cioè molto di più del Pil del Centro-Nord che ha ottenuto un +4,4% e +0,5% negli stessi due anni. Si tratta di un biennio magico per il Meridione nel corso del quale la sua economia è progredita del 7,4%, contribuendo in modo sostanziale all’espansione del Pil italiano. Non era mai accaduto dall’inizio del secolo che il Pil del Mezzogiorno crescesse più della media italiana. L’impegno del governo Meloni per rilanciare l’industrializzazione del Sud, destinato così a essere volano di crescita e locomotiva d’Italia, è massimo. La sua economia va meglio del G7 e certifica la bontà dell’azione del nostro esecutivo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese, capogruppo in commissione Industria a Palazzo Madama.

“Questo trend positivo dimostra che le politiche di questo governo stanno dando i loro frutti, invertendo una tendenza negativa che per troppo tempo ha penalizzato il nostro territorio. La Sicilia, con un incremento del PIL del +10,1%, è tra le regioni che più hanno beneficiato di questa spinta, segno che la strategia di rilancio economico sta funzionando. Abbiamo creduto nel potenziale del nostro Mezzogiorno e continueremo a sostenerlo con azioni concrete, dalle infrastrutture al sostegno all’occupazione, dal turismo all’innovazione. Il nostro impegno è quello di consolidare questa crescita e renderla strutturale, affinché il Sud possa finalmente competere ad armi pari con il resto del Paese e dell’Europa. Il governo Meloni sta dimostrando che con visione e determinazione il cambiamento è possibile”, aggiunge Francesco Ciancitto, deputato siciliano di Fratelli d’Italia, commentando i dati sulla crescita del Pil nel Sud Italia.

“Esprimo vivo compiacimento per i dati entusiasmanti del Mezzogiorno e per il dato oggettivo che riguarda l’inversione di tendenza dovuta alle politiche del governo Meloni, che ha messo il Sud al centro e continua ad essere capofila tra i Paesi del G7 per le sue scelte responsabili e orientate al bene dell’Italia”, conclude in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.