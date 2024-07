Sud: dati confermano successo export. Smentita sinistra, con governo Meloni il Mezzogiorno cresce

“Ancora una volta grazie alle politiche del governo Meloni l’Italia centra un nuovo successo. Smentiti i gufi che tifano contro l’Italia e soprattutto la sinistra. Altro che governo nemico del Sud, nel 2023 il Mezzogiorno, secondo il Doing Export Report 2024 di Sace, ha esportato beni per un valore di €68,3 miliardi, registrando una crescita del 2,9% rispetto all’anno precedente. Ma non finisce qui. Nel primo trimestre 2024 è proseguito il trend positivo, grazie ad una crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: un’ottima performance raggiunta se confrontata con quella negativa nazionale (-2,8%). Grazie al governo Meloni il Mezzogiorno dimostra di avere un’economia più dinamica rispetto al passato e dei tassi di occupazioni tra i migliori in Italia”.

Lo dichiara in una nota il senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia a palazzo Madama.

“L’Italia del Governo Meloni è protagonista con un grande rilancio delle esportazioni ed il Sud ottiene eccellenti risultati. La Campania, la Sicilia, la Puglia e la Sardegna trainano le vendite all’estero, garantendo posti di lavoro e dando dinamicità all’economia. La sinistra deve farsene una ragione: grazie alle politiche del governo Meloni i successi per l’Italia sono garantiti”.

Aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, capogruppo in commissione Lavoro e Sanità di Palazzo Madama.