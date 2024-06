Sud: Pil in crescita storico risultato del Governo

“Dallo Svimez doppia sberla alle opposizioni. Non solo viene rilevato che il Pil del Sud nel 2023 è cresciuto dell’1,3% oltre la media nazionale, ma a essere determinante per questo sviluppo è stato il Pnrr con l’avanzamento degli investimenti pubblici cresciuti in maniera decisiva nel Mezzogiorno. Questi dati seppelliscono definitivamente il tifo anti-italiano delle opposizioni che si auguravano insuccessi e sciagure circa l’attuazione del Pnrr, smentendo la narrazione delle sinistre secondo cui il governo Meloni opera per spaccare la Nazione attraverso le importanti riforme, proposte agli italiani e approvate in Parlamento”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Questi risultati sono l’ulteriore conferma di politiche di visione e di medio lungo periodo che vedono il Mezzogiorno come perno della strategia del governo guidato da Giorgia Meloni. ZES, incentivi, creazione di lavoro e programmazione industriale sono la risposta a chi vorrebbe la nostra terra relegata a ‘spiaggia per i turisti’ europei: il turismo è fondamentale, ma abbiamo bisogno di posti di lavoro, che nell’ultimo anno sono aumentati del 2,6% rispetto ad una media nazionale del + 1,8%. La strada tracciata è quella giusta, continueremo in questa direzione”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente della commissione Finanze alla Camera.