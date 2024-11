Sud: risultati promuovono politica governo Meloni

“Il concreto lavoro del governo Meloni per il rilancio del Mezzogiorno è confortato dai dati del Rapporto Svimez 2024 che per il secondo anno consecutivo registra una crescita economica superiore a quella del Centro-Nord: +0,9% contro +0,7%. Ciò sta a sottolineare che le politiche poste in essere stanno dando i risultati auspicati grazie agli investimenti sostenuti dal Pnrr. Da cittadina del Sud, ancor prima che da deputato non posso che essere orgogliosa di un simile dato che sprona anche i grandi imprenditori a fare impresa nel nostro Mezzogiorno, fonte di ricchezza turistica, culturale, agricola, con un’identità ben strutturata. Non più fanalino di coda ed il piede sull’acceleratore è stato messo. Andremo avanti seguendo questa scia. A differenza di quanto la sinistra proclami, i risultati sono ben evidenti e gli italiani hanno ben compreso da che parte stare”.

Lo ha dichiarato il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente commissione Finanza.