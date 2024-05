Sugar Tax: rinvio grande merito del governo Meloni

“Il rinvio della Sugar Tax è un grande merito del governo Meloni. Ancora una volta l’esecutivo risponde con soluzioni concrete alla cieca ideologia green. Con la proroga, infatti, eviteremo che le imprese del comparto agroalimentare e delle bibite gassate si ritrovino a pagare una nuova tassa che non avrebbe portato alcun effetto positivo in termini di salute in nome di un ambientalismo di facciata. Oltre ad evitare i non pochi squilibri sui conti pubblici che ne sarebbero derivati. La Sugar Tax è una tassa da “Stato etico”. Un balzello che avrebbe messo in crisi molte aziende, con la conseguente scomparsa di posti di lavoro. Il governo Meloni a guida Fratelli d’Italia è riuscito a salvare un intero comparto industriale dalle follie della sinistra. L’obiettivo ora è di cancellare le tasse della sinistra in maniera definitiva. Un’altra scelta di buon senso per un governo che ha come unico obiettivo l’interesse della Nazione”.

Lo dichiara il vice presidente vicario di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon.