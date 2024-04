Superbonus: anche Bankitalia certifica suo fallimento

“Si può escludere che gli effetti sul Pil siano stati tali che l’aumento delle entrate abbia compensato quello delle detrazioni’. Questa la sintesi della memoria molto severa e critica che Bankitalia ha presentato ieri in Parlamento sul costo del superbonus col quale i benestanti si sono rifatti casa a spese dello Stato! Cioè nostre, e non gratuitamente. E a chi dice che Conte lo ha gestito solo per 8 mesi poi passò il testimone a Draghi, ricordo che Conte lo ha inventato e lo rivendica fieramente e minacciò Draghi che voleva toglierlo di non votare la fiducia nel maggio 2021 al decreto Sostegni.

Ora questi ‘signori’ che hanno devastato le finanze pubbliche con il più grande sperpero di denaro della storia della Repubblica si permettono di criticare la scelta del governo di rinviare di qualche giorno per meglio approfondire la platea dei beneficiari, il provvedimento di detassare le tredicesime. Non hanno neanche la decenza di tacere. Ma gli italiani non sono stupidi e continuano a punirli ad ogni elezione”.

Lo dichiara Lino Ricchiuti, vice responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia.