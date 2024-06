Superbonus: Bankitalia conferma danni Conte

“Ad alzare una verità inconfutabile sul Superbonus provvede, per la prima volta, l’analisi di Bankitalia: una ‘perdita secca’ di 45 miliardi pari a 3 punti di Prodotto interno lordo all’anno. Secondo la banca centrale le entrate fiscali extra derivate dai bonus sono state significativamente inferiori al costo lordo dello stesso per le casse dello Stato. Svanisce quindi nel nulla la tesi cara al pifferaio del popolo Conte del costo zero del Superbonus, che invece e per contro porta ad un ulteriore aggravamento del debito pubblico che dovrà essere rimborsato in futuro.

Più che chiedere scusa agli elettori del Movimento 5 stelle per l’appoggio al governo Draghi, il leader grillino dovrebbe scusarsi per aver bruciato risorse economiche fondamentali che potevano essere investite in pensioni, nella scuola o nella sanità. A fare fronte con senso di responsabilità alla situazione e a riparare a uno dei tanti danni causati alle casse dello Stato dalla dilettantesca stagione di governo dei 5 Stelle, provvede il Governo Meloni la cui autorevole azione è premiata dal consenso degli italiani, oltre ad essere apprezzata in Europa e nei consessi internazionali”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.