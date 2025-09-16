Superbonus: con Governo Meloni messo fine a sperpero denaro pubblico

“Lo scandalo del Superbonus non smette mai di stupirci per la gravità inaudita e la superficialità con la quale chi lo ha pensato e messo in pratica ha gravato sulle spalle degli italiani. Oggi, le schede diffuse dall’Enea sul Superbonus dipingono una realtà grave con numeri da capogiro: 127 miliardi di euro (127,056.176.160,85) di oneri per lo Stato. E non solo: dal dettaglio degli immobili si evince che gli edifici coinvolti dalla misura sono 500.061 in totale di cui solo 138.118 condomini mentre 245.143 sono unifamiliari, 117.385 unità immobiliari funzionalmente indipendenti e 5 edifici A/9 aperti al pubblico, ovvero castelli e palazzi di pregio artistico o storico. Leggendo questi numeri non possiamo che tirare un sospiro di sollievo perché, grazie al governo Meloni abbiamo messo fine a un meccanismo pericoloso e che ha sottratto fondi che potevano essere destinati a welfare, scuole, infrastrutture. Basta sperperi e misure a cascata che hanno come unico effetto quello di gravare sui contribuenti”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo, capogruppo in commissione Finanze.