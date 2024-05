Superbonus: con governo Meloni si chiude stagione bonus edilizi

“Con il via libera definitivo da parte del Parlamento al decreto Superbonus, il governo Meloni chiude di fatto la stagione dei bonus edilizi, che hanno scassato i conti dello Stato, togliendo risorse a scuola, sanità e pensioni. In particolare, con questa misura verranno spalmati in 10 anni le detrazioni legate ai bonus edilizi sostenute da gennaio 2024. Questo consentirà di dare più respiro alla finanza pubblica, arginando i danni economici, frodi, illegalità e speculazioni che si sono avvicendati in questi anni, provocati dalla demagogia grillina. Da parte di Fratelli d’Italia permane la forte condanna nei confronti della gestione del Superbonus, strumento elettorale utile solo a Giuseppe Conte-che ancora ha l’ardire di difenderlo-, ma che ha solo prodotto un debito a cui il governo Meloni sta cercando di arginare”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.