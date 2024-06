Superbonus: con il Pnrr finanziate 47mila villette

“Con cadenza quasi quotidiana escono notizie che certificano il disastro causato dal Movimento 5 Stelle attraverso il Superbonus. Oggi apprendiamo dal ‘Sole 24 Ore’ che 46.922 villette sono state finanziate ‘gratuitamente’ per 6,5 miliardi di Superbonus e nello specifico con i fondi del Pnrr. La scelta di far gravare un pezzo di questo sconsiderato provvedimento grillino sul Pnrr è da attribuire al governo Draghi, che così nel 2021 provava a tamponare la falla che il 110% stava aprendo nelle casse dello Stato. Purtroppo, le dimensioni spaventose raggiunte dalla voragine del Superbonus hanno reso marginale questo intervento, che pure toglie denaro che avremmo potuto usare per il bene comune. La realtà sempre più evidente è che il conto della demagogia grillina continueremo a pagarlo per parecchi anni ancora”.

Lo dichiarano in una nota i senatori di Fratelli d’Italia Gianni Rosa ed Etelwardo Sigismondi, rispettivamente vicepresidente e capogruppo della commissione Lavori pubblici.