Superbonus: governo Pd-M5s fu ‘Eldorado’ per truffatori dello Stato

“Le ultime notizie circa il sequestro di 10 milioni di euro di presunti crediti fittizi generati grazie alle politiche dei bonus edilizi, sono l’ulteriore conferma che la stagione di governo giallorossa fu un vero e proprio “Eldorado” per i truffatori dello Stato. Bene ha fatto il governo Meloni a chiudere definitivamente con quella scellerata stagione, che i posteri ricorderanno come la stagione del “gratuitamente”, ovvero degli sperperi di denaro pubblico per riscuotere consenso elettorale. Oggi l’Italia puó contare sulla serietà di un governo che ha puntato sulla crescita facendo investimenti mirati, così come confermano tutti i parametri economici e finanziari”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, responsabile del programma.