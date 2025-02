Superbonus: scoperta nuova truffa milionaria

“Mentre nelle aule parlamentari va in scena lo psicodramma infantile ma unitario delle opposizioni che ricordiamo essere divise su tutte le questioni più importanti come politica estera, nucleare, giustizia, transizione ecologica ed economia, la Guardia di Finanza di Milano scopre un’altra truffa della più grande mangiatoia di denaro pubblico messa in piedi dal governo giallorosso nella storia della Repubblica italiana. I militari hanno sequestrato oltre 65 milioni di euro di crediti d’imposta inesistenti, di cui 57 milioni riconducibili al bonus facciate e circa 8 milioni risultanti da lavori di recupero edilizio assoggettati al Superbonus 110%. Crediti di imposta a fronte di lavori edilizi mai effettuati. Se c’è qualcuno che dovrebbe andare a rete unificate davanti agli italiani e chiedere scusa sono proprio loro”.

Lo dichiara Lino Ricchiuti, vice responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia.