Superbonus: spreco di miliardi, Corte dei Conti conferma il fallimento

“Che il Superbonus si sia rivelato il più grosso sperpero di denaro pubblico della storia italiana non vi è alcun dubbio. Fratelli d’Italia e il governo Meloni lo dicono da anni. Ora anche la Corte dei Conti ha evidenziato, numeri alla mano, quanto disastrosa sia stata questa misura per le casse dello Stato. Nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato, infatti, la Corte ha rivolto agli effetti dei bonus edilizi un capitolo ad hoc. Il quadro che ne esce fuori è davvero sconcertante: dal 2020 al 2024 tali misure sono costate ai cittadini italiani 229 miliardi di euro, di cui 165,5 di Superbonus. Per non parlare poi dei crediti di imposta andati in compensazione, pari a un valore di 95 miliardi. Ciò significa che soltanto nel 2024 lo Stato ha perso soldi per circa 42 miliardi e che nei primi mesi di quest’anno hanno inciso sul nostro debito 26 miliardi di crediti.

Per quanto riguarda il Superbonus, solo la metà dei debiti è stata pagata, circa 79 miliardi, mentre la parte restante verrà pagata entro il 2027. Numeri giganteschi, che danno il senso dell’irresponsabilità e del menefreghismo con cui il governo Conte due ha realizzato queste misure, che incidono sul debito pubblico e che tolgono risorse importanti per interventi a beneficio di imprese e cittadini. Ma con che coraggio Conte e i suoi adepti continuano a sostenere il Superbonus? Con che faccia il Movimento Cinque Stelle e il Pd rivendicano una misura così disastrosa per la nostra Nazione?

Conte e Gualtieri hanno infatti calpestato l’articolo 81 della nostra Costituzione che, come ha evidenziato proprio la Corte dei Conti, è stato violato nella misura in cui è stata pensata una norma costosissima del tutto priva delle adeguate coperture finanziarie. I grillini farebbero bene a scusarsi e poi tacere definitivamente sulla questione dei bonus edilizi. E’ solo grazie al governo Meloni che stiamo risanando e rilanciando l’economia italiana dopo anni di sperperi e inefficienze che hanno prodotto il più grande buco di bilancio mai verificatosi in Italia”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, vice presidente della Commissione Bilancio alla Camera.

“Un provvedimento assistenzialista, dunque, che anziché rilanciare l’economia ha creato impoverimento salvo aiutare pochi privilegiati a ristrutturare seconde case e persino castelli di proprietà. Il giudizio della Corte dei Conti dovrebbe finalmente seppellire quella stagione politica fondata su promesse a buon mercato. Oggi, con il governo Meloni, l’Italia riparte davvero grazie al sostegno a imprese, lavoratori e famiglie”, aggiunge in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre, vicepresidente della commissione Finanze.