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Superbonus: spreco di miliardi, ultima truffa conferma disastro M5s

“Quello del Superbonus continua ad essere uno dei buchi più grandi mai conosciuti dalla nostra Nazione. Il Sole 24 Ore oggi diffonde numeri incredibili sull’altissimo numero di frodi e illeciti che continuano a consumarsi attorno al superbonus e che costeranno alle casse dello Stato quasi come tutto il valore del Pnrr dal 2021 al 2026. Il tutto è frutto di una politica scellerata portata avanti senza logica né controlli e i responsabili, invece di chiedere scusa per i danni causati all’Italia da qui ai prossimi anni, pensano pure di poter impartire lezioni al Gìgoverno Meloni. Un esecutivo che oltre a riparare gli enormi danni ereditati, sta riuscendo a non fermare la crescita”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze al Senato, Fausto Orsomarso.

“Al peggio non c’è mai fine. Mentre i parlamentari del Movimento 5 Stelle continuano a rivendicare il superbonus come una conquista storica, i numeri li smentiscono senza appello. Da Il Sole 24 ore arrivano infatti cifre da capogiro sull’altissimo numero di frodi ed illeciti che continuano a consumarsi attorno al superbonus, tanto che per correre ai ripari sono stati intensificati i controlli soprattutto sul fronte delle fatture emesse nell’ultimo periodo in cui la misura era in vigore. A questo si sommano altri 4 miliardi di illeciti bloccati e perdite di soldi a carico dei cittadini italiani. Per colpa di Conte ed i suoi, i dati sono devastanti. Gli italiani non meritano tutto questo”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre, vicepresidente della commissione Finanze.

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