Superbonus: strumento nelle mani della mafia

“Anche la mafia ha messo le mani sul Superbonus. Questa misura tossica messa in campo da Conte e dal Pd si è rivelata il più grande regalo della storia a truffatori, criminali e, appunto, mafiosi. Ultimo caso quello di Latina dove due società legate alla criminalità organizzata sono state sequestrate dalla Direzione distrettuale antimafia.

Il Superbonus è una misura figlia di un’intuizione positiva, ma realizzata male perché non controllata, non monitorata e senza tetto di spesa. La colpa del governo Conte è stata quella di aver gestito malissimo questo strumento, mettendo a rischio il sistema Paese e i conti pubblici”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Liris, capogruppo in commissione Bilancio a Palazzo Madama.

“Il Superbonus 110%, misura immaginata e attuata da Conte e dal Pd, si è rivelato un omaggio a truffatori, criminali e mafiosi. E’ stato utilizzato da una minima parte dei proprietari di casa e ha gravato sulle casse dello Stato per centinaia di miliardi. Una vergogna. Un pasticcio di cui il governo Conte risponderà di fronte alla storia di questa nazione”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia, Fausto Orsomarso, capogruppo in commissione Finanze a Palazzo Madama.

“Per fortuna il governo Meloni ha messo immediatamente la parola fine a questo meccanismo, scritto male e attuato peggio, che ci ha impedito di spendere soldi per il welfare, la sanità, la scuola, e che saremo costretti a pagare ancora per molti anni. Un ringraziamento va alle Procure Antimafia e alle Forze dell’Ordine che svolgono il proprio lavoro con competenza e scrupolo”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera Saverio Congedo.