Tabaccai: al via indagine conoscitiva per tutelare tutti, prelievo sia più equo ed efficiente

“L’avvio di un’indagine conoscitiva sulla fiscalità e sulle concessioni dei tabaccai assume grande rilievo per un settore le cui esigenze sono state spesso trascurate. Gli interessi in campo sono molteplici: posso garantire che li terremo tutti in adeguata considerazione”.

Lo dichiara Marco Osnato – deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito – a margine della seduta in cui la VI Commissione di Montecitorio ha deliberato l’indagine conoscitiva ‘sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione’.

“Negli ultimi anni diverse scelte politiche, non soltanto in materia tributaria, hanno inciso profondamente sulla redditività del settore comprimendone i margini”, prosegue l’esponente di FdI. “Sono avvenuti grandi cambiamenti anche sul piano merceologico, mentre nuove sfide vengono dal contrabbando e dalla frode. È per questo che, quando l’indagine conoscitiva sulla distribuzione dei carburanti si avvia a conclusione, abbiamo deciso di dare attenzione a un settore in cui si avverte l’esigenza di garantire la serenità economica dei rivenditori, nonché l’equità e l’efficienza del prelievo fiscale”, conclude Osnato.