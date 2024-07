Tav: Askatasuna si conferma violenta. Basta giustificazioni da sinistra

TAV, MONTARULI (FDI): ASKATASUNA SI CONFERMA VIOLENTA. BASTA GIUSTIFICAZIONI DA SINISTRA

“L’individuazione di ben 55 soggetti che sarebbero referenti del centro sociale Askatasuna per nuovi attacchi al cantiere tav e alle Ffoo dimostra la matrice irreversibilmente violenta di tali nuclei. Mi chiedo se la collega Boldrini sappia che si tratta della stessa organizzazione i cui appartenenti, da ultimo, ieri difendeva in commissione, in un’interrogazione al Ministro Piantedosi. Ora che ha per l’ennesima volta davanti agli occhi fatti che rimandano ad aggressioni inaccettabili, anche per la portata e per la continua reiterazione, mi aspetto esprima una condanna netta di quanto avvenuto e piena solidarietà nei confronti delle forze dell’ordine costantemente attaccate, solo perché svolgono il loro lavoro, non solo dagli esponenti del centro sociale ma evidentemente anche dai politici di sinistra. Askatasuna si dimostra una organizzazione pericolosa che si alimenta di odio politico e attacchi alle istituzioni. Solo grazie a Fratelli d’Italia e all’assessore regionale Marrone si è impedito di riconoscere una sanatoria verso violenti mai pentiti da parte del comune di Torino e solo grazie al governo Meloni- che ha voluto nel pacchetto sicurezza una norma di rigore verso chi cerca di impedire opere strategiche come la tav- saranno puniti senza buonismi. Basta giustificazioni nei confronti di questa gente. La sinistra quando chiederà scusa per aver difeso esponenti riconducibili a questo centro sociale?”.

Così il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli.