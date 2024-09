Terrorismo: condanna per minacce a Meloni

“Condanniamo con fermezza le gravi minacce rivolte al presidente del Consiglio Meloni, al vicepremier Matteo Salvini e agli altri esponenti politici come il leader del M5s Conte da parte di El Mahdi Tbitbi, arrestato a Milano per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. Ogni forma di violenza rappresenta un attacco alla democrazia e sarà contrastata con determinazione. Fratelli d’Italia rifiuta qualsiasi tipo di estremismo e non si stancherà di promuovere il dialogo e il rispetto reciproco per una società civile più sicura”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Questi messaggi d’odio da parte di un fanatico islamista dimostrano che la linea dura del governo per combattere fondamentalismo e terrorismo sta cogliendo nel segno”, aggiunge in una nota il senatore Gianni Berrino, capogruppo della commissione Giustizia.