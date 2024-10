Terrorismo: soddisfazione per espulsione Imam Bologna

“Esprimo viva soddisfazione per il provvedimento assunto dal ministro Piantedosi con cui si è disposto l’allontanamento di Zulfiqar Khan dal territorio nazionale. Il continuo incitamento all’odio e alla violenza da lui compiuto e particolarmente aggravatosi dopo i fatti drammatici del 7 ottobre scorso, imponevano l’assunzione di una posizione chiara anche per dimostrare che nel nostro territorio non c’è spazio per chi professa odio e intolleranza”. Lo dichiara l’on. Galeazzo Bignami, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Avevamo segnalato con la nostra interrogazione al ministro dell’Interno la pericolosità sociale di questo predicatore di odio, che per il tramite dei suoi sermoni, soprattutto dopo il 7 ottobre, aveva attaccato con inaccettabili insulti, gli ebrei, gli americani e tutto il mondo occidentale, rivendicando il sostegno ad Hamas. Dopo la nostra interrogazione con arroganza l’Imam aveva addirittura minacciato di seguire le vie legali contro di noi. Evidentemente le nostre osservazioni e preoccupazioni erano più che fondate. Su questi temi Fratelli d’Italia non arretrerà di un millimetro”, lo affermano il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile immigrazione del partito, e il senatore bolognese di Fratelli d’Italia Marco Lisei.