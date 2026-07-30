Terrorismo: solidarietà a Nordio per minacce, condannare senza ambiguità

“Esprimo la mia piena solidarietà al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, destinatario di una gravissima e inaccettabile intimidazione. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. Al Ministro Nordio va la vicinanza mia personale e dell’intero governo”. Lo dichiara il presidente del consiglio, Giorgia Meloni.

“Piena solidarietà da parte mia e di tutti i deputati di Fratelli d’Italia al ministro Carlo Nordio, oggetto di una scritta infame come infami ne sono gli autori. Mi auguro che i responsabili di questo attacco che evoca l’assassinio del presidente Aldo Moro vengano assicurati al più presto alla giustizia e che paghino per quanto hanno fatto. La strategia del terrore, la violenza fisica e verbale in questa Nazione vanno fermati senza se e senza ma, con determinazione e senza ambiguità”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Si tratta di un episodio grave, che conferma un clima di odio e di intolleranza alimentato da frange estreme della sinistra e incompatibile con i valori della nostra democrazia. Da capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia, condanno con fermezza ogni forma di intimidazione e di violenza, anche verbale. Il confronto politico può essere duro, ma non può mai degenerare nell’odio e nella delegittimazione personale. È tempo che si abbassino i toni e che tutte le forze politiche, senza distinzioni, riaffermino il valore del rispetto reciproco e della civile convivenza. Il silenzio o le ambiguità di fronte a episodi come questo non sono accettabili”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, capogruppo FdI in commissione Giustizia.