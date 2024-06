Terzo settore: provvedimento che ne ridisegna il ruolo

“Il Senato ha definitamente approvato il Ddl 1097 sviluppato in 8 articoli contenenti le “disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore”.

Un disegno di legge articolato, che rappresenta un primo passo verso la necessaria riforma della normativa sul Terzo Settore e, al tempo stesso, contiene risposte concrete in tema di politiche sociali con particolare attenzione ai più fragili ed ai minori senza famiglia. Al Terzo Settore, che rappresenta una componente fondamentale ed ormai indispensabile in molti servizi sul territorio, viene riservato un pacchetto di prime semplificazioni nella gestione burocratica ed amministrativa in termini di procedure e di bilancio.

Un’altra novità importante riguarda le associazioni d’arma per le quali sarà finalmente possibile iscriversi al Runts: potranno quindi continuare a svolgere il loro prezioso lavoro a vantaggio della comunità usufruendo del regime giuridico e dei dei vantaggi degli enti del Terzo Settore. Nei due articoli iniziali il provvedimento mette al centro l’attenzione verso i minori: viene istituito il Tavolo nazionale di lavoro sui minori e la Giornata di ascolto dei minori ed inoltre si facilitano le forme associative fra Comuni nell’assunzione di assistenti sociali.

Un provvedimento importante perché dà risposte concrete ad esigenze reali e – come ha sottolineato in aula il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci – dà l’avvio ad una serie di riforme che il Governo e Fratelli d’Italia intendono sostenere per avvicinare le politiche e gli interventi sociali alle aspettative delle nostre comunità”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini, relatrice al Senato del Ddl approvato nella serata odierna.

“Questo provvedimento ridisegna un settore, quello del volontariato, che dagli anni ’70 ha svolto nella nostra Nazione un ruolo cruciale. Il gruppo di Fratelli d’Italia ha votato convintamente a favore delle nuove norme perché si ispirano ai migliori principi di solidarietà sociale. Una solidarietà, quella delle associazioni del terzo settore, che ci ha permesso di tornare ad una sana vita sociale dopo gli anni del covid e che prevedono anche una deroga per le assunzioni degli assistenti sociali, così fondamentali nella nostra società.

Si introducono novità anche per i minori affidati ai servizi sociali, nonché norme per le associazioni d’Arma, Alpini e Carabinieri, adeguando i loro statuti al regime giuridico del terzo settore. Siamo di fronte ad un provvedimento organico che riguarda il mondo del volontariato e di cui si sentiva l’urgente necessità”, afferma in Aula il senatore di Fratelli d’Italia Giovanni Satta.