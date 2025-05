Times: credibilità Meloni riconosciuta nel mondo

“La strategia della sinistra di denigrare in giro per il mondo l’Italia e la sua Presidente del Consiglio, evidentemente non sta funzionando. A cominciare dai recenti sproloqui di Matteo Renzi alla CNN e su altri media internazionali circa il presunto isolamento di Giorgia Meloni. La prima pagina del Times con il titolo “Tutti pazzi per Giorgia Meloni” racconta invece della credibilità della presidente italiana tra i leader mondiali”.

E’ quanto dichiara il co-presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti (ECR) al Parlamento europeo, Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia.

“Addirittura “affascinati” dalla sua postura intelligente e ironica. Nell’articolo Meloni viene per questo assimilata ad una icona politica conservatrice dello scorso secolo come Margareth Thatcher. Insomma, anche oggi i leader e gli intellettuali della sinistra italiana masticheranno amaro guardando la rassegna stampa internazionale. E da domani ricominceranno a tentare di screditare Giorgia Meloni e gli italiani che la sostengono. Evidentemente con scarsi risultati”, conclude Procaccini.